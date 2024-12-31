В Москве попавшему под уголовное дело советнику РАН не дали сбежать из-под следствия

Советник Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев отправлен в СИЗО по решению Измайловского суда Москвы. Правоохранители просили об этой мере пресечения, опасаясь, что фигурант может сбежать, если останется на свободе.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда, советника РАН обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Подробности о деле не приводятся.

Известно, что старший следователя МВД России просил суд об аресте Соловьева. На заседании пошли навстречу прошению: ходатайство было удовлетворено. Таким образом советник академии Соловьев проведет под стражей до февраля 2025 года. Новый год и грядущие праздники фигурант проведет за решеткой.

В судебном заключении отметили, что Василий Соловьев на свободе мог сбежать, уклониться и оказать давление на свидетелей.

Отметим, что это не первое дело в отношении сотрудников РАН. Летом 2024 года Константин Солнцев был приговорен к пяти годам колонии по делу о хищениях в академии. По версию обвинения, Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец похитили более 168 млн руб.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали за передачу украинским спецслужбам данных о нефтебазах в Московской области.