Издание Telegraph сообщило , что государства Балтии выражают беспокойство в связи с увеличением военно-морского присутствия России в Балтийском море, что последовало за сорвавшейся операцией по захвату танкера Jaguar.

В мае месяце военно-морские силы Эстонии, получив поддержку от авиации НАТО, приняли попытку остановить в нейтральных водах судно, плавающее под флагом Габона. Танкер следовал из индийского порта Сикка в российский Приморск.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что опасность серьезной эскалации возрастает с каждым подобным действием.

Также издание подчеркивает, что случай с танкером Jaguar вызвал волну тревоги в западных странах и стимулировал дискуссии о разработке новых стратегий для сдерживания активности России на море.

Ранее сообщалось, что жители приграничья Польши и Литвы стали выезжать из него после заявления канцлера ФРГ.