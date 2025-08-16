«Привет, сосед!»: Путин признался на пресс-конференции, что сказал Трампу у самолета

В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров в узком кругу, президент Владимир Путин рассказал, что он сказал своему коллеге Дональду Трампу, когда они только встретились на ковровой дорожке у самолёта.

Со слов российского лидера, он поприветствовал Трампа как доброго соседа.

«Несмотря на то, что нас разделяют океаны, Россия и США являются соседями. Между нами два острова всего. Я сразу сказал Дональду Трампу при встрече: "Привет, сосед, как поживаешь, рад видеть в добром здравии"», — сказал Путин.

По словам российского лидера, беседа в узком составе прошла в теплой, дружественной и деловой обстановке.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.