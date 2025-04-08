Признание украинского боевика всколыхнуло соцсети

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков шокировал Сеть своим признанием о том, что он не чувствует жалости к погибшим мирным украинцам.

Боевик пишет, что ему «никогда не жалко гражданских». И каждый раз, узнав о гибели мирных жителей, он задается вопросом, у кого из них отец, мать, муж или жена служит в украинской армии.

На вопрос пользователей о том, придерживается ли он такой же позиции по отношению к детям, Батюков ответил утвердительно. Он считает, что не нужно жалеть детей, родители которых не служат в ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что семья из ДНР два месяца прятала в подвале раненого бойца ВС РФ от ВСУ.