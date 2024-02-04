Призыв не признавать итоги президентских выборов в РФ с треском провалился в Европарламенте

Страны Евросоюза не должны признавать результаты грядущих в России выборов президента страны. С таким призывом к депутатам Европейского парламента обратился их коллега от Эстонии Рихо Террас.

Как передает эстонская телерадиокомпания ERR, инициатива была даже выставлена на всеобщее голосование. Однако, показала практика,что обращение Терраса подписали лишь 29 евродепутатов законодательного органа ЕС.

«Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек», — передает ERR.

К слову, всего в составе Европейского парламента находятся 705 депутатов.

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