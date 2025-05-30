Прямые российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле 2 июня

В Стамбуле на 2 июня запланированы прямые переговоры между делегациями России и Украины. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам на брифинге, участие европейских представителей в данной встрече не предусмотрено.

Этот комментарий последовал за заявлением специального посланника президента США Кита Келлога о том, что 2 июня американская сторона намерена обсудить украинский вопрос с советниками по национальной безопасности стран «евротройки» — Германии, Франции и Великобритании.

Ранее сообщалось, что США не станут отправлять делегацию в Стамбул для участия в переговорах России и Украины.