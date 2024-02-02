Проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство отозвали из Госдумы

Из Государственной думы РФ отозвали проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство, следует из электронной базы ведомства.

В комментарии к документу так и говорится — «отзыв законопроекта».

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму России 1 февраля 2024 года. Его инициаторами стали депутаты от «Единой России» Александр Бородай и Михаил Шеремет, а также член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.

Как позже стало известно, Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил, что готов к отзыву проекта для того, чтобы проконсультироваться по нему и вновь внести на рассмотрение.

Законопроект предусматривает дополнение к закону «О воинской обязанности и военной службе». В нем говорится, что иностранные мужчины, получившие российский паспорт, подлежат призыву на военную службы от 18 до 50 лет.

В апреле 2023 года Госдума приняла ряд поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают получение гражданами повесток в электронной форме, а также вводят запрет на выезд из страны уклонистам.

Ранее мы сообщали, что воевавшего на стороне Украины актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина будут судить за государственную измену.