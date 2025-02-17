Профайлер Анищенко дал оценку искренности рыданий главы Мюнхенской конференции

Вчера прошла церемония закрытия Мюнхенской конференции по безопасности. Ее глава Кристоф Хойсген расплакался во время своей речи в связи с заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса. Профайлер Илья Анищенко пояснил, была ли искренней данная реакция и какие еще эмоции могут скрываться за рыданиями политика. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, Хойсгену на самом деле тяжело, особенно с учетом его психотипа, такой худой конституции. Все происходящее вызывает у него сильное неприятие, даже отвращение, а не печаль. К тому же у него была заметна хлюпающая интонация, которую почти невозможно подделать.

Эксперт добавил, что у Хойсгена весьма сильные стрессовые жесты, например, когда он губы потирает, также хватается за живот, будто его свело или стошнило от неприятия, отвращения к чему-то или к тому, как прошла указанная конференция.

Ранее журналист Боуз объяснил слабость ЕС слезами Хойсгена на конференции в Мюнхене.