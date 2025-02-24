По словам профайлера Ильи Анищенко, у украинского лидера Владимира Зеленского через три года после начала спецоперации снизился тонус лица, оно стало обвисшим на фоне стресса. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что лицо главаря киевского режима стало более обвисшим, что является следствием стресса, большого объема адреналина и прежде всего кортизола — ключевого гормона стресса.

По мнению эксперта, украинский лидер обладает ярко выраженным истероидным психотипом с весьма подвижной мимикой. Представители такого психотипа хорошо умеют использовать свое лицо, тем не менее со временем на нем отпечатываются те эмоции, которые они чаще всего испытывают в жизни.

Он отметил, что сдвинутые брови, которые заметны у Зеленского и являются причинами морщин, это признак гнева, недовольства, раздражения, что свидетельствует о том, что Зеленский нередко злится. Причин в этом случае может быть две — отсутствие нормального сна, что приводит к появлению огромных морщин под глазами, и обвисание кожи под глазами, что является симптомом регулярной печали.

Ранее психиатр Шуров заявил о прогрессии в наркопсихозе Зеленского.