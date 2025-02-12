По словам врача-психиатра Василия Шурова, заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского про «отбитый» силами украинской армии Киев перед приездом туда британского премьера является проекцией фантазий мозга, который отравлен длительным употреблением наркотиков. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что зависимость украинского лидера прогрессирует, а сознание расщепляется. Весьма нередко у него страдает память, а дефекты памяти заменяются вымышленными воображениями.

По мнению медика, в целом Зеленский может сам себя обманывать на фоне последствий употребления запрещенных веществ. Так, при его криках про покушение свидетели рассказали, как экс-комик прятался в бункере и ждал разрешения на выход. Таким образом, Зеленский выдает вымышленные воспоминания за реальность.

Ранее сообщалось, что отчаявшегося Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков.