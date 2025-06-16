Западные политики часто не способны должным образом оценить геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам.

Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Среди ошибочных суждений Запада эксперт назвал следующие: иранский «режим» рухнет, Россию можно легко победить, Китай не может внедрять инновации и т. д.

Признание силы оппонентов осуждается, отметил он. При этом плохой анализ приводит к плохой политике, написал он.

Культура цензуры и отмены сделала жителей западных стран слепыми, глухими и немыми, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Россия наносит комбинированный удар по Украине.