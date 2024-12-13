Глава европейской внешней политики Кая Каллас разжигает искусственно созданную угрозу со стороны России. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальных сетях.

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств)», — сказал он.

Малинен подчеркнул, что она способствует продолжению проигранной войны, что в итоге может лишь привести к еще большему числу жертв.

Эксперт также критиковал инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении финансов на укрепление границ стран Европейского союза с Россией. Он охарактеризовал такую стратегию как «разрушительную» для финансовой ситуации Восточной Финляндии, называя ее подходом «элитарной стервы».

Ранее Кая Каллас заявляла, что от замороженных на территории Европы активов России уже ничего не осталось.