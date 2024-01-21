Профессор Масато заявил, что в правящей в Японии партии может появиться новая фракция

Эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо заявил, что внутри правящей в Японии партии может появиться новая фракция. По его мнению, с такой инициативой может выступить сын экс-премьер-министра Японии Ясуо Фукуда, 56-летний Тацуо Фукуда.

Об этом профессор рассказал в интервью РИА Новости. На данный момент власть в Японии принадлежит Либерально-демократической партии (ЛДП). Эксперт отметил, что появление внутри нее новой фракции возможно на фоне скандала с «откатами».

«Изначально фракция Абэ была подразделена внутри на две группы: одна поддерживала бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, а другая — покойного бывшего главу МИД Нобутаку Матимуру. Тацуо Фукуда, сын бывшего премьер-министра Ясуо Фукуды, может сформировать новую фракцию с ядром из группы тех, кто поддерживал Матимуру», — считает Масато.

Профессор подчеркнул, что Фукуда претендует на пост следующего премьер-министра Японии, и роспуск фракции Абэ может сыграть ему на руку.

Ясуо Фукуда был премьер-министром Японии с 2008 по 2008 годы. Он являлся лидером ЛДП.

Ранее в Японии произошел скандал, результатом которого стар арест депутата нижней палаты парламента Мито Какидзава, который накануне вышел из правящей ЛДП. Политик был обвинен во взяточничестве. Полиция считает, что он передавал взятки сотрудникам Законодательного собрания одного из районов Токио, которые помогали ему «продвигать» назначенцев на местных выборах.