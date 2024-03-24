Профессор Миршаймер: конфликт на Украине спровоцирован Западом, а не Путиным
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Конфликт на территории Украины является итогом расширения Североатлантического альянса, наряду с планами по превращению Киева в западный бастион на российских границах. Соответствующее заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для Judging Freedom, опубликованном на видеохостинге YouTube.
В данной беседе эксперт указал на то, что российское руководство прозрачно давало понимать, что не приемлет становления Украины частью альянса. Тем не менее коллективный Запад отказался серьезно относиться к данной озабоченности России, добавил он.
Таким образом, именно коллективный Запад становится главным ответственным за начало текущего конфликта, а не российский президент Владимир Путин, заключил профессор.
Ранее политолог Брутер обвинил Японию в попытке спровоцировать РФ на открытие второго фронта.