Конфликт на территории Украины является итогом расширения Североатлантического альянса, наряду с планами по превращению Киева в западный бастион на российских границах. Соответствующее заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для Judging Freedom, опубликованном на видеохостинге YouTube .

В данной беседе эксперт указал на то, что российское руководство прозрачно давало понимать, что не приемлет становления Украины частью альянса. Тем не менее коллективный Запад отказался серьезно относиться к данной озабоченности России, добавил он.

Таким образом, именно коллективный Запад становится главным ответственным за начало текущего конфликта, а не российский президент Владимир Путин, заключил профессор.

Ранее политолог Брутер обвинил Японию в попытке спровоцировать РФ на открытие второго фронта.