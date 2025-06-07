Из-за украинских атак на российские авиабазы ситуация на Украине лишь усугубилась, и Киев не ждет ничего хорошего, заявил в соцсети X профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

Именно Украина, считает он, виновата в эскалации конфликта.

"Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится", — отметил Сакс.

На фоне атак Украины снова возникла проблема ядерного сдерживания между Западом и Россией, добавил экономист. После выхода США из договора по сдерживанию угроза для Москвы нарастала с каждым расширением НАТО.

Своими атаками Киев только подтвердил обоснованность всех причин начала конфликта, заключил Сакс.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил, что Россия не остановит переговоры по Украине.