Трамп заявил, что Россия не остановит переговоры по Украине

Россия не откажется от переговоров с Украиной, заявил в интервью представителям СМИ президент США Дональд Трамп.

Он также выразил надежду на то, что российско-украинский конфликт не перерастет в ядерный в связи с недавними атаками ВСУ.

Глава Белого также отметил, что негативно относится к украинским атакам на РФ.

"Они дали (президенту России Владимиру - ред.) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Маск отреагировал на шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом.