«Прохладный мир» для Балтии: эксперт ИМЭМО РАН предрек сценарий выборочного сотрудничества

Согласно прогнозам, Балтийский регион ожидает «прохладный мир». Данную точку зрения высказал Игорь Жуковский, ведущий научный сотрудник из Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений РАН, в беседе с изданием «Лента.ру».

По мнению эксперта в области политических наук, в регионе присутствует ряд трудностей и задач, которые невозможно разрешить без участия России. Помимо этого, государства обладают общими целями и задачами, что позволяет налаживать связи вместо возведения барьеров. Российское правительство открыто к подобному формату сотрудничества, подытожил эксперт.

