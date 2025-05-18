В Одессе переодетые в гражданскую одежду сотрудники военкомата схватили на Разумовской улице прохожего и силой запихнули его в микроавтобус. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Чей Боуз.

Местные жители говорят, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не заметили во время охоты за душами.

В интернете часто появляются видеоролики, на которых запечатлено, как представители украинских военкоматов силой сажают мужчин в микроавтобусах, часто избивая их и применяя к ним силу.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницком полицейские c военкомами набросились на мужчину на глазах у его ребенка.