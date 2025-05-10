Киевские власти приняли решение вычеркнуть Украину из числа победителей во Второй мировой войне, в результате страна лишилась суверенитета и независимости.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Желание перевернуть историю, отметил он, привело Незалежную к утрате всего того, что Украина приобрела во Второй мировой войне.

«Ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем, зачем тебе атомная энергетика?», — задался он вопросом.

По словам парламентария, все то, что Украина имела, она получила благодаря победе СССР над нацистами.

Нацисты не оставили бы на территории побежденной Украины АЭС приборостроение, образование и культуру, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что Орбан увидел в Украине угрозу европейскому сельскому хозяйству.