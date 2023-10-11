«Произойдет эскалация»: когда КНДР может атаковать Южную Корею
Политолог Ванифатов раскрыл, почему Южная Корея заявила об угрозе нападения КНДР
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Военные Республики Корея не исключают, что КНДР может использовать тактику, которую применяли боевики движения ХАМАС против Израиля. Об этом написали южнокорейские СМИ.
Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, вероятность боестолкновений на Корейском полуострове действительно не исключается.
«Заявление министра обороны Южной Кореи Син Вон Сик об опасении нападения со стороны КНДР по примеру нападения ХАМАС на Израиль сейчас преследует только одну цель — разорвать межкорейское военное соглашение и начать следить за северокорейцами», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
И эта разведка, уточнил собеседник, будет направлена не на защиту Южной Кореи, а на передачу данных Западу о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, которое пугает в первую очередь США.
«Вероятность длительного вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР существует. Он может случиться, если Вашингтон будет уверен в силовом решении вопроса Китая с Тайванем. В этом варианте произойдет эскалация конфликта между Сеулом и Пхеньяном для того, чтобы наводнить регион дополнительными Вооруженными силами США и помешать Китаю решить проблему Тайваня», — подытожил эксперт.
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