«Произойдет эскалация»: когда КНДР может атаковать Южную Корею

«Вероятность длительного вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР существует. Он может случиться, если Вашингтон будет уверен в силовом решении вопроса Китая с Тайванем. В этом варианте произойдет эскалация конфликта между Сеулом и Пхеньяном для того, чтобы наводнить регион дополнительными Вооруженными силами США и помешать Китаю решить проблему Тайваня», — подытожил эксперт.