Прокуратура Грузии официально выдвинула обвинения против организаторов вброса бюллетеней

Генеральная прокуратура Грузии выдвинула обвинения против двух человек, подозреваемых в организации фальсификации выборов. Об этом ведомство сообщило в четверг, 31 октября.

Согласно данным расследования Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, обвиняемые действовали с целью подорвать демократические процессы и изменить результаты голосования. Отмечалось, что вброс поддельных бюллетеней произошел 26 октября 69-м избирательном участке Марнеули.

Этот инцидент вызвал немедленное прекращение процесса голосования на участке и аннулирование его результатов.

На данный момент расследование происшествия продолжается. Власти призывают граждан оставаться настойчивыми в защите своих прав и демократии. Как отметили в генпрокуратуре республики, обвиняемые будут привлечены к ответственности за свои действия.

Парламентские выборы в однопалатный Парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,94%. Ее представители заняли 89 мест в парламенте страны.

«Коалиция за перемены» набрала 11,03% голосов, партия «Единство — Национальное движение» — 10,17%, «Сильная Грузия» — 8,81%, «За Грузию» — 7,77%.

Ранее стали известны последствия отказа президента Грузии Саломе Зурабишвили от явки на допрос в прокуратуру.