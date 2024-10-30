Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации выборов

Прокуратура Грузии начала расследование по делу о возможной фальсификации результатов парламентских выборов, проведенных 26 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что дело было открыто на основании обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам голосования.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, в то время как четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.

Оппозиционные представители не признают результаты выборов. Специальный координатор миссии ОБСЕ Паскаль Ализар ранее отметил, что, хотя голосование было организовано хорошо, на некоторых избирательных участках зафиксировали определенные нарушения.

С результатами голосования не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала граждан к протестам.

Ранее политолог Энес Караханов назвал последствия протестов в Грузии, вспыхнувших на фоне результатов парламентских выборов.