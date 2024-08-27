Прокуратура Парижа опровергает слухи о продлении задержания Дурова

Прокуратура Парижа выступила с опровержением информации о дополнительном продлении срока задержания Павла Дурова. Об этом сообщают французские СМИ.

По заявлению ведомства, срок содержания Дурова под стражей остается неизменным и составляет максимально допустимые по закону 96 часов.

Напомним, что основатель мессенджера Telegram был задержан в минувшую субботу во французском аэропорту после прибытия бизнес-чартером из Азербайджана. Причины задержания пока официально не раскрываются.

Эта новость опровергает ранее появившиеся сообщения о возможном увеличении срока задержания Дурова. Ситуация вокруг неожиданного ареста известного предпринимателя и разработчика продолжает привлекать внимание мировой общественности и СМИ.

Правоохранительные органы Франции пока не дали подробных комментариев относительно дальнейших действий в отношении Дурова после истечения 96-часового срока задержания.

Ранее стало известно о том, что Илона Маска попросили не приезжать в Европу после ареста Дурова.