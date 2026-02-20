Прощай, TikTok: в Сейме Литвы готовят жесткие правила проверки возраста в интернете

В Литве могут ввести строгий возрастной порог для пользователей социальных сетей. Депутат Сейма Дайва Ульбинайте выступила с инициативой законодательно запретить доступ к популярным платформам детям младше 16 лет. Об этом сообщает Delfi.

Автор инициативы проводит прямую аналогию между социальными сетями и товарами, оборот которых жестко регулируется государством. По мнению Ульбинайте, интернет-платформы несут не меньшие риски для неокрепшей психики, чем алкоголь, табак или азартные игры. Депутат подчеркнула, что формальные методы подтверждения возраста, такие как «галочки» в пользовательских соглашениях, давно не работают и должны быть заменены на эффективные технологические решения.

Законопроект предлагает обязать владельцев соцсетей внедрить надежные механизмы верификации, которые позволят достоверно подтверждать возраст каждого пользователя. Литва в этом вопросе следует мировому тренду: ранее аналогичные жесткие меры были приняты в Австралии, а дискуссии о введении «цифрового совершеннолетия» с 15–16 лет активно ведутся во Франции и Великобритании.

