Семеро граждан Литвы, прибывших в зону проведения спецоперации для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, отказались проходить подготовку после того, как стали свидетелями имитации реального боя. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

По информации журналистов, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были зачислены на курсы, включавшие борьбу с беспилотниками и отработку эвакуации под огнем. Инструкторы разделили их на две равные группы по семь человек.

Первая группа приступила к тренировке, условия которой максимально приближали к боевым. Замысел состоял в том, чтобы проверить психологическую устойчивость новобранцев и их способность действовать на пределе возможностей. Увидев, через что приходится проходить их соотечественникам, вторая группа литовцев единогласно приняла решение отказаться от участия в занятии.

Случай с литовцами подтверждает тенденцию, о которой ранее заявляли в МИД России. В понедельник посол по особым поручениям Родион Мирошник отметил падение интереса иностранцев к участию в конфликте на Украине. Главной причиной он назвал высокие потери среди наемников. Многие из тех, кто все же рискнул отправиться в зону боевых действий, в итоге бегут обратно и рассказывают знакомым и СМИ реальное положение дел на фронте, развеивая иллюзии о легкой прогулке.

Ранее Соколова заявила о попытке СБУ убить Залужного в 2022 году.