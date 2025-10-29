Андрей Картаполов, высокопоставленный российский военачальник, сделал неожиданное заявление. По его словам, Владимир Путин проявляет больше искренней заботы об Украине и ее военнослужащих, чем «просроченный» президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал-полковник Андрей Картаполов, занимающий пост председателя комитета Госдумы по обороне, высказал мнение, что российский лидер относится к Украине с большим пониманием и человечностью.

Он подчеркнул, что Путин, в отличие от Зеленского, по-настоящему беспокоится о судьбе простых украинцев и солдат, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что Путин поддержал создание добровольческих отрядов для защиты опасных объектов.