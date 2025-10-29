Ему до своих нет никакого дела: Картаполов заявил, что Путин заботится об Украине больше их собственного лидера
Картаполов сравнил отношение Путина и Зеленского к Украине
Фото: [Медиасток.рф]
Андрей Картаполов, высокопоставленный российский военачальник, сделал неожиданное заявление. По его словам, Владимир Путин проявляет больше искренней заботы об Украине и ее военнослужащих, чем «просроченный» президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Генерал-полковник Андрей Картаполов, занимающий пост председателя комитета Госдумы по обороне, высказал мнение, что российский лидер относится к Украине с большим пониманием и человечностью.
Он подчеркнул, что Путин, в отличие от Зеленского, по-настоящему беспокоится о судьбе простых украинцев и солдат, оказавшихся в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось о том, что Путин поддержал создание добровольческих отрядов для защиты опасных объектов.