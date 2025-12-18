Лидер Украины Владимир Зеленский признал, что у страны серьезные проблемы с противовоздушной обороной. По его словам, у некоторых ключевых систем ПВО просто не осталось ракет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Владимир Зеленский сделал публичное заявление о дефиците вооружений. Глава киевского режима сообщил, что отдельные комплексы украинской противовоздушной обороны исчерпали свой боезапас. Конкретные типы ракет он называть отказался, сославшись на соображения безопасности.

При этом Зеленский уточнил, что Киев уже ведет переговоры с международными партнерами. Цель — получить либо лицензии на собственное производство недостающих боеприпасов, либо организовать срочные поставки готовых. Эта проблема выходит на первый план на фоне регулярных атак российской авиации и ракетных обстрелов.

Западные союзники поставляют Украине зенитные комплексы разных поколений, но логистика и объемы поставок боеприпасов к ним часто отстают. Отсутствие даже одного типа ракет может создать брешь в воздушной обороне.

