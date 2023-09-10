«Просто журналистская истерия»: военный эксперт объяснил, стоит ли бояться истребителей F-16

В прессе стали активно обсуждать многоцелевые истребители F-16, которые передают Киеву западные партнеры. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в интервью CNN, что якобы их начнут применять в начале следующего года. Однако эксперты призвали не бояться, что ВСУ получат превосходство в воздухе.

По словам военного политолога и стратега Константина Сивкова, истребители четвертого поколения F-16 не смогут изменить ситуацию на фронте. Скорее всего, Запад не выделит много самолетов, а полтора десятка экземпляров роли не сыграют.

«Истребитель F-16 в подметки не годится нашим: ни Су-35, ни Су-35СМ, ни даже Су-27. Эта машина одного поколения с МиГ-29, поэтому ничего особенного собой не представляет, никаких серьезных угроз она не несет. Это просто разрекламированная журналистская история — такая же истерия, которую поднимали вокруг танков «Леопардов» и заурядной реактивной системы залпового огня HIMARS», — замечает Константин Сивков.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук подчеркивает, что эти западные истребители имеют ограниченные боевые возможности и значительно уступают нашим современным моделям.

«У нас есть достаточно сил и средств, чтобы радикально подмять под себя украинские войска на новых территориях, и кучка истребителей нам помешать не в силах», — подчеркивает доктор военных наук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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