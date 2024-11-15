Протестующие поставили президенту Абхазии ультиматум

Протестующие требуют, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. На это ему отводится всего час, сообщает Sputnik.

В случае отказа президента сложить с себя полномочия протестующие пойдут к зданию МВД, там где находится Бжания.

Как передает РИА Новости, это протестующие захватили парламент, после того, как президент заявил о намерении остаться на посту главы государства.

Напомним, что в начале недели парламент Абхазии принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях. Документ вызвал критику оппозиции. Они устроили акции протеста. По мнению участников митинга, соглашение лишит Абхазию суверенитета.

Оппозиция опасается, что после ратификации соглашения российские компании будут строить в Абхазии апартаменты, в результате подорожает недвижимость. Кроме того, считают протестующие, будут созданы риски для экономики, что негативно отразится на малом и среднем бизнесе.

Оппозиция требует отложить принятие документа до президентских выборов, которые будут проходить весной.

Ранее сообщалось о том, что президент Абхазии отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.