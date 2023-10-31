Протестующие прервали выступление Блинкена в Конгрессе

Блинкен выступал в сенатском комитете по ассигнованиям, представляя предложение Джо Байдена о выделении $106 млрд на помощь Украине и Израилю. Его речь прерывалась несколько раз, и полиции Капитолия приходилось выводить из зала протестующих.

Блинкен высказался и по ближневосточной проблеме, заявив о необходимости гуманитарных пауз для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон настаивает на соблюдении правил ведения войны. Однако он признал, что это является сложной задачей, так как ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».