Люди требуют проведения новых выборов в законодательный орган.

По Грузии прокатилась волна протестов. Они охватили сразу несколько городов республики – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, сообщает «Коммерсант».

На площади перед парламентом в Тбилиси участники протестов перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.

Протестующие собрались и у Общественного телевидения. Они требуют от руководства телеканала предоставить им прямой эфир.

Несколько десятков участников акции направились к резиденции Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».

К настоящему моменту никаких инцидентов не произошло.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что курс Брюсселя, который направлен на дестабилизацию в Грузии, одной из целей имеет превращение Тбилиси в одного из союзников против Москвы.