Протестующие в Грузии требуют проведения досрочных выборов
Фото: [pxhere.com]
По Грузии прокатилась волна протестов. Они охватили сразу несколько городов республики – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, сообщает «Коммерсант».
Люди требуют проведения новых выборов в законодательный орган.
На площади перед парламентом в Тбилиси участники протестов перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.
Протестующие собрались и у Общественного телевидения. Они требуют от руководства телеканала предоставить им прямой эфир.
Несколько десятков участников акции направились к резиденции Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».
К настоящему моменту никаких инцидентов не произошло.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что курс Брюсселя, который направлен на дестабилизацию в Грузии, одной из целей имеет превращение Тбилиси в одного из союзников против Москвы.