По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, курс Брюсселя, который направлен на дестабилизацию в Грузии, одной из целей имеет превращение Тбилиси одного из союзников против Москвы. Об этом написал своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это своего рода неоколониальное отношение стран Старого Света к некоторым бывшим советским республикам, которым в Брюсселе считают возможным предписывать свои правила поведения и даже нормы голосования за необходимые западным странам политические силы.

По мнению сенатора, перед Тбилиси в отношениях с Евросоюзом имеются фундаментальные проблемы, прежде всего военно-политическая проблема. Таким образом, Запад старается привести оппозицию к власти в Грузии не только для создания еще одной страны-марионетки, а также для отрезания ее от России.

Он добавил, что Тбилиси рискует стать только фигурой в чужой и чуждой ее интересам геостратегической игре. Очевидно, что в Брюсселе уже ведется курс на дестабилизацию обстановки внутри Грузии для подрыва позиций правящей ныне «Грузинской мечты» и перехвату власти со стороны прозападной оппозиции.

Ранее сенатор Джабаров также заявил, что Тбилиси видит печальный опыт Украины.