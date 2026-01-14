Протесты в Иране и позиция США: американист объяснил, почему Вашингтон не пойдет на вторжение

Иран переживает один из самых острых внутренних кризисов за последние годы. Волна протестов, вызванная обвалом национальной валюты и резким ухудшением экономики, уже привела к массовым задержаниям, жертвам и полному отключению интернета в стране. Власти называют протестующих агентами внешних сил, а в ответ на это президент США Дональд Трамп открыто пообещал им поддержку, призвав захватывать госучреждения и вводя новые санкции против партнеров Тегерана. Однако, как полагает политолог Константин Блохин, прямое военное вторжение в Иран для Вашингтона маловероятно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это слишком дорого и рискованно, особенно для администрации, которая пришла к власти с критикой прошлых интервенций в Ирак и Афганистан. Вместо этого США, чья ключевая цель — смена иранского режима, делают ставку на более дешевый и апробированный сценарий «цветной революции». Помощь протестующим, скорее всего, будет заключаться в точечных ударах по инфраструктуре, кибератаках и поддержке прозападных элит внутри страны, чтобы дестабилизировать Иран изнутри.

Американист предупредил, что последствия такой стратегии могут быть далекоидущими. Успешная смена режима на проамериканский резко изменит геополитический ландшафт, поставив под удар стратегическое партнерство России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которое Вашингтон стремится расшатать. Для России это крайне нежелательный сценарий: Иран является важным партнером в сферах безопасности и торговли, а появление у южных границ марионеточного прозападного правительства создаст новые угрозы.

Тем не менее, эксперт сомневается, что проамериканский режим в Иране вообще возможен в долгосрочной перспективе из-за глубокой исторической неприязни иранского общества к США. Поэтому, несмотря на все усилия по дестабилизации, конечная цель Вашингтона может оказаться недостижимой без прямого и чрезвычайно затратного военного вмешательства, на которое Трамп вряд ли пойдет. Таким образом, текущий кризис грозит затянуться в длительную фазу внутренней нестабильности и гибридного противостояния, где главной жертвой остается гражданское население Ирана.

