Пять пороховых бочек планеты: эксперты назвали места, где в 2026 году может рвануть мировая война

Британское издание Daily Star опубликовало прогноз, в котором обозначены пять географических зон, где в 2026 году существует риск эскалации локальных конфликтов до масштабов широкомасштабного военного противостояния. Согласно материалу, особое внимание уделяется ситуации в Европе, где напряженность в районе Финского залива рассматривается как потенциальный очаг кризиса, передает МК.

Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм, чье мнение приводится в публикации, высказал опасение, что противостояние между Европой и Россией может привести к диверсионным актам и дальнейшему расширению конфликта.

Помимо европейского направления, в список вошли Карибский бассейн, где отмечается жесткая позиция администрации США, и Ормузский пролив, где действия Ирана могут, по мнению аналитиков, перекрыть значительную долю мировых поставок нефти. Также к зонам риска отнесены ситуация вокруг Тайваня и обстановка на Корейском полуострове, где возможен конфликт между Северной и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, почему в России не будут запрещать соцсети подросткам.