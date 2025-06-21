Против бывшего замминистра обороны Иванова завели новое уголовное дело

По данным агентства, речь идет о «новом эпизоде», связанном со взяткой, в деле самого Иванова и руководителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина.

Источник рассказал, что это уголовное производство могло появиться после показаний свидетеля Сергея Бородина, который ранее заключил соглашение со следствием.

Как сообщало РИА Новости, прокуратура намерена потребовать строгого наказания как для Иванова, так и для его подчиненного Антона Филатова. С конца марта Мосгорсуд рассматривает дело экс-чиновника в закрытом режиме.

В обвинительном заключении указывается, что события происходили в 2015 году. Согласно материалам дела, в тот период Иванов руководил АО «Оборонстрой», а Филатов был руководителем «Оборонлогистики».

Обвинение связано с хищением более 216 млн руб. у компании «Интеркоммерц» при закупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы, осуществленной с обходом санкционных ограничений. Оба фигуранта свою причастность к этому отрицают.

Иванов также фигурирует в другом уголовном деле — о получении взяток, вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и руководителем ООО «Олимпситистрой» Александром Фоминым.

Ранее сообщалось, что Промстройбанк потребовал признать банкротом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова.