Экс-замминистра обороны Иванова хотят объявить банкротом из-за долга в 175 млн рублей

Иванов взял в банке кредит под залог квартиры, получив 175 млн руб. Жилье находится в Москве на Поварской улице, его площадь составляет порядка 300 кв. м. На полученные от банка деньги Иванов приобрел дом с участком в Подмосковье. Кредит он платить не смог, так как был взят под стражу после возбуждения в его отношении уголовного дела. Имущество военного было арестовано, в итоге финансовое учреждение столкнулось с невозможностью взыскать долг.

«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — указал журналистам адвокат Денис Балуев.

В связи с этим ПСБ обратился в Арбитражный суд с просьбой начать процедуру банкротства Иванова. Иск в этом отношении уже зарегистрирован, но дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что актриса Мария Кожевникова на протяжении года не платила за жилищно-коммунальные услуги и парковку, и по этой причине с нее пытаются взыскать порядка 700 тыс. руб. Судебное разбирательство по этому поводу уже ведется, и представители артистки уже работают с этим делом.