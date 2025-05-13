Против главы Минпромторга Новосибирской области завели дело за превышение полномочий

Уголовное дело против министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова возбуждено из-за подозрений в превышении должностных полномочий и растрате 95 млн руб., сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, в период с мая 2023 года по январь 2024 года Гончаров решил сократить количество товаров по государственному контракту, что привело к незаконной оплате компании ООО на указанную выше сумму. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело по стл. 286 УК РФ.

Кроме того, дело заведено и в отношении компании, осуществлявшей поставки, по признакам мошенничества. Следствием установлено, что действия Гончарова и компании нанесли значительный урон бюджету региона. Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки прокуратуры.

Гончаров окончил Новосибирский педагогический институт и с 2019 года занимает пост министра промышленности и торговли Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова приговорили к колонии строгого режима за взятки.