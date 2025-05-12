Бывшего начальника ГИБДД Ставрополья приговорили к колонии строгого режима

По решению Черкесского городского суда к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов. Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям информационного канала, бывшего полицейского также лишили звания, запретили в течение 12 лет служить в правоохранительных органах, а еще назначили штраф в размере 100 млн рублей.

Главу ГИБДД Ставрополья задержали в 2021 году. По версии следствия, высокопоставленный полицейский вместе с сообщниками взымал «пошлины» с водителей грузовых автомобилей. Тем, кто отказывался платить, грозили неприятные проблемы с транспортными средствами. В ходе обысков у Сафонова нашли много дорогого имущества, в том числе автопарк из нескольких премиальных иномарок, а еще золотой унитаз.

Ранее стало известно о том, что министр транспорта Бурятии Александр Гог был задержан по подозрению в коррупции. Дело в отношении чиновника силовики расследовали в течение продолжительного времени.