«Ъ»: против координатора «Левого фронта» Удальцова возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оправдании терроризма (205.2 УК РФ) возбуждено против координатора общественного движения, объединяющего сторонников социалистического развития в России, «Левый фронт» Сергея Удальцова, сообщает «Коммерсант» .

По данным источника, сейчас мужчина находится на допросе в главном управлении Следственного комитета РФ в Техническом переулке Москвы. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании постов Удальцова с соцсетях.

Ранее сам Удальцов сообщил в своих соцсетях, что к нему нагрянули сотрудники правоохранительных органов с обысками.

Как пишет «Ъ», после допроса мужчине могут выдвинуть обвинения. СК РФ намерен направить ходатайство об аресте Удальцова в Басманный районный суд российской столицы.

В декабре лидера «Левого фронта» признали виновным в организации несанкционированной акции протеста на Красной площади. Он провел митинг в честь дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. За это суд назначил Удальцову наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Движение «Левый фронт» поддерживается партией КПРФ. Его основная цель заключается в построении социализма в современной России.