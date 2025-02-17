Против Корпорации развития Курской области завели новое уголовное дело

В Курской области возбудили новое уголовное дело в отношении Корпорации развития Курской области, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олега Горячева.

Он отметил, что следственная часть МВД России взяла дело под свой контроль. Оно уже принято к расследованию.

Основной объект расследования — сделка, в ходе которой корпорация передала в аренду помещение площадью 1,1 тыс. кв. м, а также пять машиномест в Москве. Это вызвало вопросы у нынешнего руководства Курской области, после чего начались проверки.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал сделку незаконной и заявил, что арендуемое имущество должно быть возвращено в казну региона.

По информации прокуратуры, в рамках расследования были арестованы генеральный директор корпорации Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Прокуратура поддержала ходатайство следователя об их аресте. Сейчас Луки и Грабин находятся в следственном изоляторе (СИЗО).

Предварительные выводы следствия указывают на серьезный ущерб бюджету Курской области, который составил около 800 млн руб. По версии следствия, в 2023-м Грабин заключил контракт и произвел оплату за строительство фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области. Однако ранее корпорация уже расплатилась с другой строительной компанией за те же работы.

Следственные органы полагают, что Лукин отдал Грабину незаконные устные указания. Это привело к необоснованному расходованию средств в размере 173,2 млн руб., предназначенных для строительства защитных сооружений и создания опорных пунктов на территории региона.

Генеральному директору корпорации Лукину грозит до 10 лет лишения свободы в случае подтверждения его вины.

Ранее стало известно, что в Ростовской области задержан заместитель губернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.