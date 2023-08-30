«Против нас был бы открыт второй фронт»: политолог вспомнил, как Лукашенко спас Россию

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, политическое долгожительство Лукашенко обусловлено его отличным чутьем будущих событий и принятием решений, которые с первого взгляда кажутся нелогичным, но в итоге приносят пользу всему Союзному государству.

«К таким решениям можно отнести не признание де-юре Крым российской территорией, такое решение позволило и позволяет в первую очередь нашей стране обходить очень большое количество санкций», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, уточнил собеседник, показательное отношение Лукашенко к снятию санкций, когда он был готов выполнять рекомендации Запада ради смягчения ограничений, привело в тупик руководство Франции и Германии в начале СВО. Они предполагали, что действия руководства России будут идентичными, но, подчеркнул Ванифатов, они очень сильно просчитались в этом.

«Запад очень много сил и денег потратил на последние выборы президента в Белоруссии, и тогда могло показаться, что избранный лидер очень жестко подавляет протесты, но сейчас всем стало понятно: без этого подавления против нас был бы открыт второй фронт со стороны соседнего государства»,— добавил политолог.

На данный момент, по его словам, диверсанты киевского режима до сих пор проникают в Союзное государство и пытаются с его территории атаковать с помощью БПЛА наши территории.

«Здесь большая просьба к властям Белоруссии более жестко подходить к контролю таких групп. А Александру Григорьевичу в день рождения хочется пожелать здоровья, стойкости духа. Пусть продолжает принимать решения, которые приведут к процветанию нашего Союзного государства», — подытожил Ванифатов.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожин знал о покушении на него.