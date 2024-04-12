Против Невзорова возбудили уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам

Журналист Александр Невзоров* стал фигурантом уголовного дела за неисполнение требований к иностранным агентам, сообщил канал «Mash на Мойке».

Он снова не выполнил требования, которые предъявляются иноагентам по законодательству РФ. Источник отмечает, что дело заведено по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Основанием для этого послужили публикации Невзорова* в соцсетях. Их он не помечает маркировкой о том, что материал распространен иностранных агентом.

Невзоров* несколько раз привлекался к административной ответственности по статье 19.34. В августе 2023-го года журналисту выписали штраф за разжигание ненависти. Основанием послужило его интервью белорусской радиостанции «Радио Свобода»*, где Невзоров* оскорбительно высказался в адрес российского народа и президента РФ Владимира Путина.

Сейчас Невзоров* находится за пределами России. Он живет в Израиле.

Ранее мы сообщали, что в Государственной думе РФ призвали направлять авторские отчисления иноагентов на СВО.

*Минюстом РФ внесены в перечень иностранных агентов