В Госдуме призвали направлять авторские отчисления иноагентов на СВО

Часть средств от реализации проектов и продуктов иностранных агентов активно предлагают пускать на пользу России, в том числе и на благо спецоперации. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Многие известные персоны, уехавшие из РФ, были признаны иностранными агентами. Это поставило крест на продолжении их карьеры в России, а также лишило солидных гонораров. К тому же, судя по последним принятым законопроектам, при преступлениях против РФ у лиц в соответствующем статусе могут изымать имущество в пользу государства.

Однако, как отметил парламентарий, ряд лиц в статусе иноагентов, экстремистов и террористов, продолжают зарабатывать в РФ, заключая контракты с российскими издательствами и иными организациями. То есть писатели, артисты и художники вполне могут получать доход за свое творчество. Именно эту прибыль иноагенты пускают на поддержку Украины, хотя следовало это отдать на нужды военных и проведение СВО.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории Российской Федерации иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — говорится в тексте обращения к первого вице-премьеру Андрея Белоусова.

Такая мера помогла бы пускать больше средств на поддержку СВО и реализацию важных национальных проектов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов.