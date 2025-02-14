Против Трампа и Маска подали федеральные иски 14 американских штатов

14 американских штатов обратились в федеральный суд с иском против президента Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Истцы обвиняют Маска в превышении власти и нарушении Конституции США, сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление в суд.

Как указано в материале, штаты утверждают, что Маск, обладая такими «широкими полномочиями», не был официально назначен на государственную должность президентом и не получил одобрения Сената, что идет вразрез с положением статьи 2 раздела 2 пункта 2 американской конституции, регулирующего назначения.

Иск был подан в Федеральный суд Вашингтона Генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом, а также представителями Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев — два из которых управляются республиканскими губернаторами.

Кроме того, 26 нынешних и бывших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в Федеральный суд Мэриленда, также обвиняя его в аналогичном нарушении.

Ранее сообщалось, что Маск настолько увлечен своей работой на должности руководителя DOGE, что предпочитает ночевать в офисе в здании Белого дома.