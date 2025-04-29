Трампа обвинили в «ускорении деструктивных тенденций»

Такое мнение озвучили представители Международной правозащитной организации Amnesty International.

Главу Белого дома обвиняют в подрыве международной защиты прав человека, что, считает Amnesty International, ставит под угрозу жизни миллиардов людей во всем мире. Об этом говорится в пресс-релизе, посвященном ежегодному докладу о глобальном состоянии прав человека.

«Эффект Трампа» увеличил урон, нанесенный правам человека другими мировыми лидерами. В частности, Трампу припомнили то, что он вывел США из Парижского соглашения по климату, а также о его призыве добывать больше нефти и газа. Данные меры якобы усугубили глобальные неудачи в области борьбы с изменением климата в 2024 году, добавили в Amnesty International.

Ранее сообщалось о том, что университеты США выступили против политики Трампа в сфере образования.