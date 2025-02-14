В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора

Бывший первый заместитель губернатора ХМАО-Югры подозревается в получении особо крупной взятки, в связи с чем его задержали 14 февраля. Об этом сообщили ТАСС в СК.

Следователи сообщили, что бывшему чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за эпизоды с 2023 по 2024 год. По версии правоохранителей, будучи на посту первого замглавы региона, мужчина получил взятку в размере 7,5 млн рублей. Передачу могла совершить заинтересованная группа лиц и местная управляющая компания.

«Фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований ХМАО об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации», — отметили в ведомстве.

Вопрос о мере пресечения решат в ближайшее время. В связи с тяжестью статьи бывшего югорского чиновника могут арестовать, однако это решение остается за судом.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Ульяновской области Эдель получил срок по делу о взятке