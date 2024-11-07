Против замгубернатора Тюменской области Вахрина могут выдвинуть новые обвинения

Заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и Алексею Гоцыку могут предъявить новые обвинения в рамках уголовного дела о взятке, сообщило РИА Новости.

Согласно данным следствия, на данный момент ожидаются результаты ранее назначенных судебных экспертиз, которые могут существенно повлиять на ход дела. Вахрину инкриминируется получение взятки, тогда как Гоцыку — ее дача. Оба обвиняемых отрицают свою вину.

8 июня Басманный суд Москвы отправил Вахрина и Гоцыка в следственный изолятор (СИЗО). Вахрин, занимающий пост замгубернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 2012 года, пока не уволен и продолжает исполнять свои обязанности.

Вахрин, в частности, курирует работу департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, департамента тарифной и ценовой политики, департамента информатизации, государственной жилищной инспекции, за исключением вопросов, связанных с контролем формирования фонда капитального ремонта и деятельностью некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».

Ранее стало известно, что главу «Биотэка» Бориса Шпигеля выпустили из СИЗО после того, как суд решил освободить его от наказания по состоянию здоровья.