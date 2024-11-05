Главу «Биотэка» Шпигеля выпустили из СИЗО

Во вторник, 5 ноября, суд освободил Шпигеля от наказания по состоянию здоровья. Он не отбыл семь лет и четыре месяца лишения свободы.

Как ранее сообщил адвокат Шпигеля, у него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Находясь в СИЗО, он многократно жаловался на ухудшение самочувствия. На одном из судебных заседаний ему стало плохо, из-за

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии. Также были вынесены приговоры другим фигурантам дела. Партнеру главы «Биотэка» Белозерцеву — 12 лет, а супруге Евгении — 8,5 лет. Остальные соучастники получили наказания от 7,5 до 8,5 лет лишения свободы.

Приговор был подтвержден Мосгорсудом в конце августа. Белозерцев был признан виновным в получении взятки и незаконном обороте оружия, в то время как Шпигель, его жена и гендиректор «Фармации» обвинялись в даче взятки. Среди обвиняемых также оказались родственник Белозерцева и его водитель, которых уличили в посредничестве.

Суд в Пензе вынес решение о взыскании с Белозерцева, Шпигеля и их соучастников почти 8,2 млрд рублей. Генеральная прокуратура требовала более существенную сумму — 9,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что замгендиректора УВО Минтранса РФ Алексея Борисова арестовали по обвинению в многомиллионной взятке.