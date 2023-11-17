«Противостояние продлится не более года»: политолог раскрыл, когда РФ может пойти на переговоры с Украиной

Чиновники из США и ЕС не верят, что серьезные переговоры между Россией и Украиной могут начаться до следующих президентских выборов в США. Об этом сообщила известная американская деловая газета.

Политолог Вадим Сипров считает, что ключевой фактор, влияющий на возможность и приближение переговорного процесса между двумя странами — это ситуация на передовой.

«Переговоры могут произойти в случае, если фронт со стороны ВСУ начнет стремительно падать. Время начала переговоров никак не зависит от политической ситуации в США», — отметил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», анализируя высказывания западных чиновников.

Эксперт подчеркнул, что многие политические силы заинтересованы в заморозке конфликта.

«Но заморозка, к примеру, по корейскому сценарию не позволит выполнить задачи СВО. Без боевого разгрома и победы на фронте поставленные задачи невыполнимы», — подчеркнул собеседник.

По мнению политолога, западные страны будут настаивать на вступлении России в переговорный процесс.

«Но ВСУ в условиях достаточной боеспособности используют эту паузу, чтобы восполнить ресурсы и возобновить конфликт с новой силой. Если это произойдет, справиться российским ВС будет крайне сложно», — пояснил Сипров.

Руководство нашей страны, отметил эксперт, не пойдет на опрометчивые шаги и продолжит продвигаться. Поэтому в сегодняшних условиях переговоры маловероятны — конфликт будет решаться путем боевых действий.

«По моему прогнозу, противостояние продлится еще не более года», — заключил собеседник.

Ранее мы рассказывали о других причинах невозможности заморозки СВО.