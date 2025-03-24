Процедуру репатриации россиян захотели рассматривать по-новому

В Госдуме рассмотрят изменения, связанные с репатриацией россиян на родину. Подробности сообщает РИА Новости, со ссылкой на документ.

Процедуру репатриации собираются проводить по-новому. Как пояснил, единоросс и первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, речь про соотечественников, проживающих за границей. Эти изменения затронут и моряков, задержанных в иностранном государстве.

Если человек имеет право на постоянное проживание и гражданство в России, он может быть репатриирован в страну. Он должен свободно владеть русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, что определено в Законе о соотечественниках.

Такие правила установятся, как только проект пройдет все три чтения в Госдуме. Внести инициативу намерены в скором времени, а первое рассмотрение провести в пятницу, 28 марта.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы назвал условия для пенсии в 100 тыс. рублей.